На границе с Крымом поймали "палача" из банды наркоторговцев

В пятницу, 27 сентября, утром на административной границе оккупированного Крыма задержали подозреваемого в участии в международной наркотической группировке "Химпром".

Об этом уведомил отдел коммуникаций Службы безопасности Украины.

Подозреваемого задержали на пункте пропуска "Каланчак" сотрудники СБУ.

В заявлении СБУ отмечено, что подозреваемый хотел "избежать уголовной ответственности, уехав в Крым".

Согласно информации следствия в отношении указанного лица, он "непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности, путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов".

Ему уже объявлено подозрение в "создании преступной организации". Заключенный находится в следственном изоляторе, материалы по его делу направлены в суд для определения ему меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области правоохранители ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали наркотические вещества украинским военнослужащим.