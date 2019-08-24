Под Киевом задержали наркоторговцев, которые продавали вещества военным: фото

В Киевской области правоохранители ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали нарковещества украинским военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как стало известно, наркоторговцы наладили сбыт наркотиков военным из Учебного центра "Десна", который находится под Киевом. Также вещества отправляли и на продажу в столицу.

"Наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем"", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятых наркотиков составила около 800 тысяч гривен.

"Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оба судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители разоблачили в Киеве склад, где хранилось 500 кг героина, а также задержали трех участников транснациональной организованной преступной наркогруппировки.