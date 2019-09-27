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Под Харьковом изнасиловали 16-летнюю девушку: опубликованы фото задержанных

пятница, 27 сентября 2019, 12:16
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В четверг, 26 сентября в полицию обратился мужчина, который заявил, что два малознакомых парня в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь, полицейские оперативно их задержали.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Потерпевшая девушка заявила, что двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка поблизости, но не доехав до пункта назначения в машине ее изнасиловали.

Правоохранители сумели выявить и задержать насильников - двух местных жителей 20 и 44 лет.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УК Украины, им грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, они находятся в следственном изоляторе и ожидают суда и избрания меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны новые скандальные подробности о водителе BlaBlaCar, которого пассажирка обвинила в изнасиловании, однако суд по делу не принял их во внимание.

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