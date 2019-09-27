Устраивал секс-туры в Украину: всплыли детали о таксисте, изнасиловавшем девушку под Черкассами

Водитель BlaBlaCar 51-летний Александр Андриенко, которого пассажирка обвинила в изнасиловании, ездил в Украину на "секс-туры".

Об этом сообщает черкасский портал 18000.com.ua.

После инцидента правоохранители устроили обыск в автомобиле Subaru Forester злоумышленника. Там выявили 36 презервативов, мужские трусы, интимный гель, таблетки без упаковки.

Также жители Черкасс и области обвиняют Александра в соцсетях в регулярных "секс-турах". "Споить девушку, подсыпать ей порошок или таблетки, а дальше изнасиловать - его метод", - пишут в интернете. Но суд отказался арестовывать найденное в машине.

Официально насильника не арестовали после того, как история с девушкой-жертвой стала обнародована во всех СМИ. Полиция "ждет результатов экспертиз". Тем временем Александр просто выехал из страны на родину - в Россию. Сейчас он находится во Владивостоке, где проживает постоянно.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что молодую девушку, тело которой нашли в Гидропарке Херсона 3 сентября, жестоко убили, а перед убийством изнасиловали.