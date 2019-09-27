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Труп лежал больше года: в Виннице обнаружили страшную находку

пятница, 27 сентября 2019, 23:32
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В одной из многоэтажек Винницы обнаружили страшную находку: тело мужчины, который исчез больше года назад.

Об этом сообщает ТСН.

Среди беспорядка в квартире – на диване тело, а скорее мумия, в который превратился труп, пролежавший запертым в квартире больше года.

Его нашли коммунальщики, которые взломали дверь, потому что хотели проверить трубы перед началом отопительного сезона и имели жалобы на стойкий неприятный запах.

"Были жалобы, исчез человек, в течение года не видели, неприятный запах из квартиры. Сейчас отопительный сезон. Пришлось вызвать полицию, чтобы открыть доступ в квартиру", - пояснил мастер ЖЭКа.

Известно, что 79-летний Владимир Гладкий исчез еще в прошлом году. Соседи решили, что дедушка отправился в дом престарелых. "Он исчез больше года назад. Последний раз я его видела в 18 году перед 9 мая", - говорит жительница дома.

Еще летом в доме появился запах: в каких-то квартирах едва ощутимый, а кое-кому из соседей воняло невыносимо. Люди неоднократно обращались в ЖЭК, но коммунальщики только писали отписки.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности шокирующей истории с "мумией" бабушки в Днепре.

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