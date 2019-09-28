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Под Черкассами фура перевернула автобус с пассажирами: фото серьезного ДТП

суббота, 28 сентября 2019, 12:20
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В субботу утром, 28 сентября, в Черкасской области столкнулись автобус и фура, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло рядом с Жашковом на 152 км автодороги Киев - Одесса. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.

Пассажирский автобус из-за удара перевернулся. Вследствие ДТП 5 человек получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 26 сентября, на трассе Киев - Одесса столкнулись автобус с грузовиком.

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