Смертельное ДТП с маршруткой под Черкассами: что известно о состоянии пострадавших

Пострадавшие в смертельном ДТП с маршруткой и фурой под Черкассами находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает УНН.

"Трое пострадавших забрали в Умань. 55-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер и травмой позвоночника скончался в больнице. В тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга и другими травмами находятся в больнице еще 4 человека. 67-летняя женщина перенесла травматическую ампутацию зубов", - сообщили изданию в Центральной районной больнице города Жашкова.

Все остальные пострадавшие находятся в больнице с травмами средней тяжести. Всего в больнице находятся 8 из 11 пострадавших в аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что один из пассажиров маршрутки, попавшей в ДТП под Черкассами, умер в больнице.