Страшное ДТП с маршруткой под Черкассами: стало известно о жертвах

В результате страшного ДТП с участием маршрутки и фуры под Черкассами один человек умер, еще одиннадцать получили ранения.

Об этом сообщает Громадське.

Так, один из пострадавших пассажиров маршрутки от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, число пострадавших в аварии с пяти человек возросло до одиннадцати.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса "Мерседес-спринтер", который допустил опрокидывание автобуса.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС, во время ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров и водитель. В результате ДТП 11 человек получили травмы. Всех пострадавших доставили в Жашковскую центральную районную и Уманскую городскую больницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром произошло серьезное ДТП с участием маршрутки, в результате которого девять человек погибли, 11 получили травмы.

Также под Одессой произошло жуткое ДТП с участием маршрутки и фуры, в результате чего 9 человек погибли, двое получили ранения.