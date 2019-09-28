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В России бывший муж зарезал 22-летнюю девушку: фото, видео и детали громкого убийства

суббота, 28 сентября 2019, 01:38
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В российском Владикавказе произошло жестокое убийство: здесь бывший муж убил 22-летнюю девушку. Преступление получило широкую огласку далеко за пределами города.

Как пишут местные СМИ, 22-летняя Регина Гагиева получила несколько ударов ножом от бывшего супруга, после чего скончалась.

Издания отмечают, что задолго до гибели она не раз заявляла, что муж ее избивал. Выяснилось, что он регулярно издевался над женой, поднимал на нее руку и истязал из-за патологической ревности.

Когда Гагиева ушла от обидчика, мужчина не прекратил ее преследовать. Его даже отправляли под домашний арест за неоднократное избиение супруги.

Преступление он совершил на работе бывшей супруги. Здесь он 10 раз ударил ножом девушку.

Эксперты выясняют, как убийца смог выскользнуть из-под домашнего ареста с браслетом на ноге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кропивницком водитель жестко избил 55-летнего мужчину.

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