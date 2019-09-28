В Сумах прогремел сильный взрыв на заводе: фото и видео с места ЧП

Утром 28 сентября на одном из предприятий города Сумы прогремел взрыв, в результате которого пострадали сотрудники.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, инцидент произошел около 11 часов дня.

Взрыв прогремел на пробковом заводе, расположенном по улице Линейной. По предварительной информации, пострадали десять человек.

"На сколько владею информацией, взрыв произошел в одном из цехов, где на то время находилось 19 сотрудников. 10 получили телесные повреждения, двое из которых сейчас находятся в больнице. Другим восьми оказывается медицинская помощь", - сообщила спикер местной полиции.

В то же время причины взрыва не сообщаются. Известно, что здесь возникло возгорание, которое было ликвидировано в течение часа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 сентября в порту Ульсан в Южной Корее загорелось судно, которое перевозило нефтепродукты.