RU  UA  EN

суббота, 28 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 сентября

11:43
Трамп на Диком Западе: известный карикатурист отреагировал на скандал с импичментом
11:08
​В Киеве произошло смертельное огненное ЧП в жилом доме: опубликованы фото
10:59
Скандал из-за звонка Зеленскому: Трамп сделал истерическое заявление, грубо оскорбив журналистов
10:39
Страна победившего маразма: россияне с гневом обсуждают запрет курения на балконах
10:25
В Южной Корее вспыхнул масштабный пожар на корабле с россиянами: фото и видео "адского" ЧП
10:17
В стиле Эми Уайнхаус: Екатерина Кухар появилась на обложке глянца в необычном образе
10:06
В Ливии заметили "боевого бурята" Путина, воевавшего на Донбассе: опубликованы фото
09:27
В центре Минска прогремел взрыв: опубликованы фото и видео
09:24
Карточный домик посыпался: соцсети бурно обсуждают отставку Волкера
08:54
Смертельное "перемирие" на Донбассе: в рядах ВСУ случилась новая трагедия
08:39
Кум Оксаны Марченко взял себе в помощницы коллегу жены: фото и подробности
08:30
В "Камеди клаб" мощно пошутили про оппозицию, Путина и Порошенко: видео выступления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Южной Корее вспыхнул масштабный пожар на корабле с россиянами: фото и видео "адского" ЧП

суббота, 28 сентября 2019, 10:25
переглянути новину українською

В ночь на 28 сентября в порту Ульсан в Южной Корее загорелось судно, которое перевозило нефтепродукты. На борту находилось 25 членов экипажа - граждане России и Филиппин.

Как пишут местные агентства, судно под флагом Кайманских островов перевозило около 5 тысяч тонн легковоспламеняющегося ксилола.

Всех людей эвакуировали. Известно о девяти пострадавших, состояние одного из них тяжелое.

Местные издания отмечают, что сначала на судне прогремел взрыв, после чего начался пожар. Огонь распространился на пришвартованный рядом корабль под флагом Сингапура. Экипаж данного судна успели эвакуировать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Швеции суд арестовал на 14 дней российского гражданина - капитана грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у города Хельсингборг.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: