В Южной Корее вспыхнул масштабный пожар на корабле с россиянами: фото и видео "адского" ЧП

В ночь на 28 сентября в порту Ульсан в Южной Корее загорелось судно, которое перевозило нефтепродукты. На борту находилось 25 членов экипажа - граждане России и Филиппин.

Как пишут местные агентства, судно под флагом Кайманских островов перевозило около 5 тысяч тонн легковоспламеняющегося ксилола.

Всех людей эвакуировали. Известно о девяти пострадавших, состояние одного из них тяжелое.

Местные издания отмечают, что сначала на судне прогремел взрыв, после чего начался пожар. Огонь распространился на пришвартованный рядом корабль под флагом Сингапура. Экипаж данного судна успели эвакуировать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Швеции суд арестовал на 14 дней российского гражданина - капитана грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у города Хельсингборг.