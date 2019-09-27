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В Швеции арестовали россиянина, устроившего крупное пьяное ЧП

пятница, 27 сентября 2019, 17:55
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В Швеции суд арестовал на 14 дней российского гражданина - капитана грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у города Хельсингборг.

Об этом пишет местное издание Aftonbladet.

Согласно материалам следствия и собранным доказательствам, судно могло сесть на мель, поскольку его капитан уснул. Информацию подтверждают шведские правоохранители. Они сообщили журналистам, что в крови у россиянина было обнаружено 0,37 мг алкоголя.

"Я безопасно управлял кораблем, но ненадолго уснул. Не знаю, почему заснул", - заявил на заседании обвиняемый.

Согласно версии следствия, капитан проспал на рабочем месте около 20 минут. Он признался, что употреблял алкоголь, но отметил, что речь идет об "одной-двух" бутылках пива за несколько часов до инцидента.

Судно Baltic Carrier с полностью российским экипажем направлялось из Калининграда в Лидчепинг.

Как сообщал "Апостроф", ранее в порту Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер с дизельным топливом, позже он затонул. Всю команду корабля эвакуировали, также пришлось вывезти местных жителей из домов у берега из-за задымления.

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