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Волонтеры показали новые доказательства присутствия военных Путина на Донбассе: фото

суббота, 28 сентября 2019, 23:01
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Фото: InformNapalm

Участие российских военных в оккупации части территории на Донбассе и аннексии Крыма с каждым годом становится неоспоримым фактом.

Новые доказательства ему в виде фото российских наемников в Луганской области опубликовали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

В частности, группа военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) ВС РФ (в/ч 90600, пос. Рощинский Волжского района Самарской обл.) принимала участие в боевых действиях против Украины на Донбассе и военной операции по оккупации Крыма.

Известно, что удалось установить данные 10 военнослужащих, которые кроме фотографий с Донбасса имеют награды за боевые заслуги: 3 медали "За воинскую доблесть" и 4 медали "За возвращение Крыма".

Большинство из них удалось идентифицировать по снимку 2014 года из альбома контрактника 15-й ОМСБр Алексея Козлова. Он, оказывается, успел "засветится" на Донбассе дважды. Второй раз — в 2015 году уже в роли боевика "ДНР", а первый – в сентябре 2014 года у села Новокиевка Луганской области.

Присутствие российских военнослужащих в Украине
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Присутствие российских военнослужащих в Украине
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Присутствие российских военнослужащих в Украине
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Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
1 / 1
Присутствие российских военнослужащих в Украине
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Присутствие российских военнослужащих в Украине
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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже показывали доказательства присутствия российских подразделений на Донбассе.

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