На Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР: опубликованы фото

В субботу, 28 сентября, погиб известный снайпер-боевик так называемой ДНР, Андрей Куцкий по кличке "Скрипач".

Об этом в своем Telegram канале сообщает блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Андрей Куцкий был родом из Одессы, участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала 2015 года. Использовал также псевдоним Андрей Милославский. Причина гибели боевика не уточняется.

Кроме того, блогер также сообщил о гибели еще одного боевика – Леонида Симутина. Судя по информации из социальных сетей, ему было 64 года. Причины смерти также не уточняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований потеряли еще одного бойца: 46-летнего боевика Дмитрия Малыгина по кличке "Моня".