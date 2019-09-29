RU  UA  EN

воскресенье, 29 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 сентября

08:32
На Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР: опубликованы фото
07:59
Больше не надо ждать: в сети показали, во что оккупанты превратили пляжи в Крыму, фото
07:57
Боевики устроили жуткое ЧП с детьми на Донбассе, много пострадавших: детали трагедии
07:48
Десятки людей: в США раскрыли неожиданные данные о разговоре Зеленского и Трампа
07:30
Под Киевом пьяный водитель попытался "покорить" озеро на авто: опубликованы фото
07:20
Победитель "Голосу країни" и "двойник" Брежневой: как прошел 3 выпуск шоу Х-фактор 10
06:33
Осень в Украине: какой будет погода в последнее воскресенье сентября
06:30
Гороскоп на 29 сентября: Козероги решат старую проблему, а Рыб будут манить соблазны
03:34
Свобода по-донецки: в сети наглядно показали изменения до и после войны
02:27
Путин стал персонажем картины в образе насекомого
02:05
Где смотреть онлайн Локомотив - Атлетико: расписание трансляций
01:38
Осталось изобрести колесо: в сети смеются над видео про "передовое" ноу-хау в Донецке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР: опубликованы фото

воскресенье, 29 сентября 2019, 08:32
переглянути новину українською

В субботу, 28 сентября, погиб известный снайпер-боевик так называемой ДНР, Андрей Куцкий по кличке "Скрипач".

Об этом в своем Telegram канале сообщает блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Андрей Куцкий был родом из Одессы, участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала 2015 года. Использовал также псевдоним Андрей Милославский. Причина гибели боевика не уточняется.

Кроме того, блогер также сообщил о гибели еще одного боевика – Леонида Симутина. Судя по информации из социальных сетей, ему было 64 года. Причины смерти также не уточняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований потеряли еще одного бойца: 46-летнего боевика Дмитрия Малыгина по кличке "Моня".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: