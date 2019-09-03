Россия кинула известного крымского сепаратиста: в сети раскрыли детали

У бывшего главы Крыма, Юрия Мешкова, во время отдыха в Турции случился инсульт: его дочь обвинила российских чиновников и дипломатов в бездействии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Денис Казанский.

"Крымский коллаборант Мешков, который пытался присоединить Крым к РФ еще в 90-х, поехал отдыхать в страну НАТО. Там он поругался в отеле из-за номера, и его хватил инсульт. Теперь дочь Мешкова пишет слезные посты о том, как Россия бросила своего гражданина и всем на него плевать", – пишет Казанский.

Напомним, Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Являлся сторонником присоединения Крыма к России еще с 1990-ых годов, возглавлял пророссийское движение на полуострове.

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