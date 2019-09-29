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В России вагоны с углем загорелись на ходу: опубликовано жуткое видео

воскресенье, 29 сентября 2019, 11:38
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В России в движущемся составе поезда загорелись вагоны с углем.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости", ссылаясь на данные МЧС.

Инцидент произошел в Еврейской автономной области. Отмечают, что состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан.

Горящие вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик, движение поездов не нарушено. Информации о пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 28 сентября в порту Ульсан в Южной Корее загорелось судно, которое перевозило нефтепродукты. На борту находилось 25 членов экипажа - граждане России и Филиппин.

Напомним, при посадке в Барнауле (Российская Федерация) у прибывшего из вьетнамского Камраня Boeing-767 загорелась стойка шасси.

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