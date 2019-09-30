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Названа главная опасность "формулы Штайнмайера" для Украины
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Названа главная опасность "формулы Штайнмайера" для Украины

понедельник, 30 сентября 2019, 14:11
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Если Украина примет решение подписать какое-либо соглашение по "формуле Штайнмайера", то с России тут же начнут снимать санкции.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил публицист Андрей Пионтковский.

"Сразу Макрон закричит: устанавливайте мир, решайте конфликт и давайте снимем санкции", - сказал он.

Эксперт считает, что на такой шаг Украина идти не должна.

"Западу будет трудно отвергнуть такую украинскую позицию – и он ее, скорее всего, поддержит, даже французов заставят. Путину нужно будет либо отказываться, то есть идти на открытый, полный конфликт с Западом, либо соглашаться. Но здесь Западу придется Путину немножко заплатить, наверное, каким-то смягчением санкций – а Украине придется с этим согласиться, чтобы не погибали люди", - добавил Пионтковский.

По его словам, Запад будет стремиться смягчить санкции против России.

"Надо смягчать санкции, Запад сейчас рвется это сделать. После того, как в Украине полгода говорили о партии войны, это трудно повернуть", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский.

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