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Небо застилает черный дым: под Харьковом вспыхнул мощный пожар, видео
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Небо застилает черный дым: под Харьковом вспыхнул мощный пожар, видео

понедельник, 30 сентября 2019, 13:54
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В понедельник, 30 сентября, в поселке Васищево Харьковской области произошел масштабный пожар.

Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-канале "Харьков 1654".

На записях, сделанных очевидцами, можно увидеть поднимающиеся в небо огромные клубы черного дыма, а также открытый огонь. По предварительной информации, возгорание произошло на складах предприятия "Грикар", которое занимается выращиванием шампиньонов.

О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.


Напомним, в воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошел пожар в здании напротив "Эпицентра", в ходе которого были слышны взрывы.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", во вторник, 24 сентября, также в Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке, в результате которого погибла пожилая женщина.

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