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Слышны взрывы: в Киеве произошел серьезный пожар, видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 23:30
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Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошел пожар в здании напротив "Эпицентра", в результате чего слышны взрывы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Известно, что пожар случился на улице Вискозной на Лесном массиве. В частности, пожар произошел в промзоне за Дарницкой ТЭЦ.

По данным "Киев Оперативный", движение автомобилей на дороге возле места инцидента перекрыто. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале сентября на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки в Харьковской области начался пожар, который сопровождался взрывами боеприпасов. Из-за пожара были приостановлены занятия в Клугино-Башкировской школе и в детских садах в Чугуеве.

Кроме того, в четверг, 12 сентября, на военном полигоне воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области также вспыхнул мощный пожар.

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