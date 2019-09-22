Слышны взрывы: в Киеве произошел серьезный пожар, видео

Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошел пожар в здании напротив "Эпицентра", в результате чего слышны взрывы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Известно, что пожар случился на улице Вискозной на Лесном массиве. В частности, пожар произошел в промзоне за Дарницкой ТЭЦ.

На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL — hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019

По данным "Киев Оперативный", движение автомобилей на дороге возле места инцидента перекрыто. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале сентября на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки в Харьковской области начался пожар, который сопровождался взрывами боеприпасов. Из-за пожара были приостановлены занятия в Клугино-Башкировской школе и в детских садах в Чугуеве.

Кроме того, в четверг, 12 сентября, на военном полигоне воинской части А-0665 в Козелецком районе Черниговской области также вспыхнул мощный пожар.