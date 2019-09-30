"Проклятое" место: появились видео аварий на опасном перекрестке под Киевом

В интернете обнародовали видео сразу двух аварий, которые произошли в один же день через небольшой промежуток времени на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области, который из-за большого количества ДТП уже называют проклятым.

Соответствующие видео размещены на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, сначала в аварию попали полицейские.

"Говорят, что машина правоохранителей поворачивала со второго ряда и поздно включила проблесковые маячки. Но все же детали установят следователи", - говорится в подписи к видео.

Пока оформляли аварию с участием автомобиля полиции, на том же перекрестке столкнулись автомобиль Volvo и мотороллер.

Как сообщал "Апостроф", весной на перекрестке в Чабанах случилось страшное ДТП с пострадавшими: два автомобиля столкнулись на большой скорости.