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"Проклятое" место: появились видео аварий на опасном перекрестке под Киевом

понедельник, 30 сентября 2019, 00:13
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В интернете обнародовали видео сразу двух аварий, которые произошли в один же день через небольшой промежуток времени на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области, который из-за большого количества ДТП уже называют проклятым.

Соответствующие видео размещены на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, сначала в аварию попали полицейские.

"Говорят, что машина правоохранителей поворачивала со второго ряда и поздно включила проблесковые маячки. Но все же детали установят следователи", - говорится в подписи к видео.

Пока оформляли аварию с участием автомобиля полиции, на том же перекрестке столкнулись автомобиль Volvo и мотороллер.

Как сообщал "Апостроф", весной на перекрестке в Чабанах случилось страшное ДТП с пострадавшими: два автомобиля столкнулись на большой скорости.

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