​На "проклятом" светофоре под Киевом случилось новое жуткое ДТП: видео момента аварии

11 апреля на Одесской трассе в столице случилось страшное ДТП с пострадавшими: два автомобиля столкнулись на большой скорости.

Видео момента жуткой аварии публикует dtp.kiev.ua.

"Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом на Одесской трассе, Чабаны, два авто в хлам, медики оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 января на той же трассе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков.

Тогда водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он скончался на месте, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.