RU  UA  EN

понедельник, 30 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 сентября

10:20
​В Украине монетизируют субсидии и льготы: как получить деньги с 1 октября
09:26
​Что происходит с курсом доллара в Украине: свежий курс валют

27 сентября

20:57
Украинцам перестали платить зарплату: появились тревожные данные
14:44
​Что происходит с долларом в обменниках перед выходными: появилось фото
13:37
​В МВФ назвали условия подъема экономики в Украине
12:38
​​Украинцев ждет скрытое повышение пенсионного возраста: прогноз и график изменений на ближайшие годы
11:36
Киевский суд принял неожиданное решение по крупному штрафу "Сбербанку": реакция НБУ
10:35
​Миссия МВФ огласила результаты своей работы в Украине: что известно
09:29
​Нацбанк снизил курс гривны: официальный курс

26 сентября

23:59
Будет катастрофа: эксперты объяснили, чем обернется для Украины срыв договоренностей с МВФ
23:05
Почему переговоры Украины с МВФ не увенчались успехом: названы главные причины
17:35
Ускорить развитие страны: руководители Альфа-Банка рассказали о самых актуальных реформах для Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Сумах авто с детьми протаранило электроопору: фото с места страшной аварии

понедельник, 30 сентября 2019, 10:21
переглянути новину українською

29 сентября в Сумах в результате ДТП травмы получили четыре человека, среди которых двое детей.

Как сообщили в региональном управлении Национальной полиции, авария произошла около 16:00 на лице Героев Крут.

"Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору", - сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения травмы получил водитель и трое пассажиров. В числе пострадавших дети возрастом 4 и 6 лет. Все они доставлены в Сумскую областную клиническую больницу.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Мироновка Киевской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: