В Сумах авто с детьми протаранило электроопору: фото с места страшной аварии

29 сентября в Сумах в результате ДТП травмы получили четыре человека, среди которых двое детей.

Как сообщили в региональном управлении Национальной полиции, авария произошла около 16:00 на лице Героев Крут.

"Предварительно известно, что 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору", - сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения травмы получил водитель и трое пассажиров. В числе пострадавших дети возрастом 4 и 6 лет. Все они доставлены в Сумскую областную клиническую больницу.

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