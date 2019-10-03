Боевики ДНР-ЛНР понесли крупные потери: опубликованы фото и данные про "урожай" в сентябре

В течении сентября на Донбассе российско-оккупационные войска потеряли 24 человека, а 56 получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Игнорируя Минские договоренности в сентябре российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов, говорится в заметке.

Поэтому, по итогам сентября в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" 24 боевика погибли и около 56 получили ранения различной степени тяжести.

Также погиб один из высокопоставленных кураторов ГШ ВС РФ. Отмечается, что информацию о данной личности оккупационные войска пытаются всячески скрыть, личные данные и направление ответственности должностного лица уточняется.

Напомним, в сентябре Украина потеряла 14 военных.

Как сообщал "Апостроф", в Мариуполе в квартире нашли расстрелянным боевика Романа Джумаева.