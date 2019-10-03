На Донбассе ликвидировали россиянина по кличке "Тунгус": опубликованы фото нового "груза 200"

В среду, 2 октября, погиб российский наемник так называемой ЛНР Александр Батутемиров по кличке "Тунгус".

Об этом в своем Telegram-канале сообщает блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Батутемиров "Тунгус" Александр из Астрахани, сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - прокомментировал сообщение автор поста.

49-летний гражданин России Батутемиров принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований с 2014 года. В июне этого же года получил ранения после врзыва мины на таможенном переходе "Довжанский". У боевиков он имел офицерское звание "старшего лейтенанта".

Причина гибели боевика не уточняется.

Как раньше сообщал "Апостроф", в субботу, 28 сентября, погиб известный снайпер-боевик так называемой ДНР Андрей Куцкий по кличке "Скрипач".