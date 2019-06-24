В Киеве произошло новое смертельное ЧП с ребенком: фото

В понедельник, 24 июня, произошло смертельное ЧП с маленьким ребенком: мальчик выпал из окна и погиб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Трагедия в Киеве на Симиренко, Борщаговка: ребенок, мальчик 7-8 лет, упал с балкона второго этажа, выдавив москитную сетку, на бетонные плиты черного входа. Погиб на месте", - говорится в сообщении.

"Живу в этом доме. Слышала утром, как кричала его мама... очень страшно. Берегите деток..." – написала в сети одна из свидетелей трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошла страшная трагедия с ребенком, в результате которой погиб двухлетний ребенок, выпав из окна 8 этажа.

Также в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка. К счастью, она осталась жива.