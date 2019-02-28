Появилось видео с погибшим в Киеве 21-летним нацгвардейцем

В четверг, 28 февраля, в Киеве с окна многоэтажки выпал боец Нацгвардии, в сети опубликовали видео с места трагедии.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Напомним, инцидент произошел по адресу улица Миропольская, 25. Около 07:40 местные жители под домом обнаружили тело парня. Погибшим оказался рядовой Нацгвардии 1998 года рождения. Он проживал в 24 квартире на 4 этаже 16-этажного дома. 21-летний парень служил в Нацгвардии в звании рядового.

По словам правоохранителей, маловероятно, что парень выпал с окна своей квартиры на 4 этаже. Это подтверждает то, что тело его сильно деформировано, потому, возможно, парень упал с гораздо большей высоты. Также во время падения он зацепил и оборвал электрические провода.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Соломенском районе трагически погибла девушка-подросток, выпав из окна многоэтажного дома.