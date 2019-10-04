Авиакатастрофа Ан-12 под Львовом: появились данные о количестве погибших

В результате крушения самолета Ан-12 под Львовом погибли четыре человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Глупая грустная пятница. По предварительным данным, 4 погибших. Аварийная посадка совершена в связи с окончанием горючего. Начато расследование", - отметил он.

Спустя некоторое время он отредактировал сообщение и удалил из него информацию о числе погибших.

"По предварительным данным, есть погибшие", - написал Криклий.

Авиакатастрофа произошла 4 октября. Во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Он упал под Львовом неподалеку от кладбища рядом с селом Сокольники. Как известно, на борту самолета находились 7 членов экипажа.

Напомним, что в Словакии в конце сентября разбился советский военный самолет МиГ-29.