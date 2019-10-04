Крушение самолета под Львовом: появилось официальное заявление о погибших и раненых

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям назвали официальное число погибших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом, которая произошла утром 4 октября.

По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 9:00 известно о трех погибших. Еще три человека получили травмы. Судьба двух человек остается неизвестной.

В ведомстве рассказали, что к операции по ликвидации аварии привлечены 41 человек личного состава и семь единиц техники.

Известно, что выжили два члена экипажа самолета. Оба были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в результате аварии погибли четыре человека. Однако позже он удалил данную информацию со своей страницы в соцсети.