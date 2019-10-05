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На Донбассе "жарко": украинская армия понесла новые потери

суббота, 05 октября 2019, 08:21
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За сутки, 4 октября, в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом утром 5 октября сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В целом враг 32 раза нарушал режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Враг бил по всем направлениям с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, что в ВСУ разгневаны инициативой команды президента Украины Владимира Зеленского.

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