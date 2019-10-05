На Донбассе погиб боец из разведки ВСУ: опубликованы фото и фамилия

4 октября в результате обстрела на Донбассе погиб 33-летний старший солдат Олег Ременный.

Как сообщили в пресс-службе 1-й отдельной Сиверской танковой бригады, погибший находился на одной из передовых позиций.

Олег Ременный является уроженцем Шполы Черкасской области, он был призван на службу в 2017 году механиком-водителем в разведывательную роту.

"Он был искренним, он был настоящим... Он стремился к миру и для этого боролся за победу... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, - за Украину, за свободу и честь украинского народа..." - говорится в сообщении побратимов погибшего.

О месте и дате прощания с защитником Украины пока не сообщается.

Напомним, что в ВСУ разгневаны инициативой команды президента Украины Владимира Зеленского.