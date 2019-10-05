Поиски на месте катастрофы под Львовом завершены: названы фамилии всех погибших

В результате авиакатастрофы под Львовом, где разбился самолет Ан-12, погибли командир Виталий Степаненко, его помощник Игорь Маевский, штурман Юрий Кузьменко, бортовой техник Игорь Завадюк и радиооператор Владимир Кириленко.

Еще три человека, которые находились на борту самолета, остаются в больнице.

"О пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое. Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - написал в Facebook городской глава Львова Андрей Садовой.

Вечером 4 октября было принято решение прекратить поисковую операцию, так как здесь обследовали все обломки и точно убедились, что больше жертв и пострадавших нет.

Все члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по факту нарушения безопасности движения. Среди возможных версий падения самолета - перегрузка, из-за которой горючего могло не хватить. Также не исключают версии сильного тумана и технической неисправности.

Детальнее об авиакатастрофе под Львовом читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии.