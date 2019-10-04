Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии

Во Львовской области утром 4 октября совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12, на борту которого находились восемь человек: 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет должен был совершить дозаправку в аэропорту "Львов". При подлета судно пропало с радаров. Вскоре один из членов экипажа вышел на связь и сообщил про аварийную посадку. Погибли 5 человек.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

"Апостроф" собрал все подробности трагедии.

Первоначально о происшествии сообщил в своем Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавриненко. Самолет Ан-12 #UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса #UKL4050 летел по маршруту Виго (Испания) - Львов.

После запроса в 06:42 о посадке, в 06:48 самолет пропал с радаров и была потеряна связь с экипажем. Через 20 минут он вышел на связь с сообщением об аварийной посадке в селе Сокольники, приблизительно в 1,5 км от аэродрома.

1.jpg 1 / 1 2.jpg 1 / 1 3.jpg 1 / 1 4.jpg 1 / 1 13.jpg 1 / 1 12.jpg 1 / 1 11.jpg 1 / 1 10.jpg 1 / 1 9.jpg 1 / 1 8.jpg 1 / 1 7.jpg 1 / 1 6.jpg 1 / 1

Также в сети опубликовали фото с высоты:

Данные о погибших

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Facebook первоначально сообщил о 4 погибших.

"Глупая грустная пятница. По предварительным данным, 4 погибших. Аварийная посадка совершена в связи с окончанием горючего. Начато расследование", - отметил он.

Потом он отредактировал пост, убрав из него данные о числе жертв.

Позже ГСЧС на своем сайте привело данные, согласно которым 3 человека погибли, 3 пострадали, судьба 2 человек неизвестна. Также отмечается, что по состоянию на 09:20 спасатели деблокировали одного члена экипажа и передали его работникам скорой медицинской помощи.

По состоянию на 10:50 количество погибших возросло до 5 человек. Об этом сообщил министр инфраструктуры.

Сразу после трагедии аэропорт "Львов" заявил о закрытии взлетно-посадочной полосы до 10:00.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из кабины удалось достать третьего члена экипажа. У него диагностирован перелом ноги.

Причина трагедии

Замминистра инфраструктуры Юрий Левченко в эфире 112 канала назвал основные версии: "Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, а второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода – а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом – оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются.

По словам чиновника, среди выживших – пилоты самолета.

"Пострадавших, сильно травмированных пилотов, достали из кабины… С ними общаются представители ГСЧС для выяснения всех обстоятельств произошедшего", – сказал Лавренюк.

Позже журналист Mykola Vas в своем Facebook описал последние минуты перед катастрофой.

"Решили дотянуть, потому что дозаправка это бабки, а компания частная, на борту 7 членов экипажа и один пассажир, перевозит багаж. Им не хватило менее полутора километров до посадочной полосы Скнилова", - пишет он.

По словам журналиста, если бы самолет рискнул и полетел дальше, то он бы упал на бетон и тогда бы развалился на части и загорелся.

"Пилот уже очевидно метрах на 20 пролетел последний дом села Сокольники, которое расположено в двух километрах от аэропорта ровно по направлению глиссады. По большому счету, надо говорить, это в такой ситуации не худший итог, хотя и крайне трагический", - добавил он.

В комментариях журналист отметил, что пилоты пошли ва-банк.