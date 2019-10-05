Рядом с Украиной в ДТП с пассажирским бусом погибли 10 человек: фото и видео

В ночь на 5 октября в Румынии в результате ДТП погибло десять человек, еще семеро получили ранения.

По данным местной прессы, на юго-востоке страны в районе села Сфынту Георге в уезде Яломица столкнулись автофургон и микроавтобус.

В пассажирском автобусе находились 17 человек, девять пассажиров и водитель автофургона погибли.

Пострадавших в аварии в срочном порядке доставили в больницы Бухареста и Слобозии. Состояние четверых из них очень тяжелое.

По предварительной версии полиции, автофургон выехал на встречную полосу движения, из-за чего и произошло столкновение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что утром во вторник, 1 октября, рядом с селом Николаевка Одесской области произошло ДТП: трактор упал с обрыва на пляж, водитель погиб.