На Донбассе погиб еще один украинский военный: названо имя

В воскресенье, 6 октября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время обстрела из стрелкового оружия позиций Вооруженных сил Украины был убит старший солдат Иван Дейкун.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Как отмечается, Иван Дейкун служил в 1-ом механизированном батальоне 28 ОМБр, который оборонял позиции под Красногоровкой.

"Заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм", – говорится в сообщении.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

В пресс-службе ООС также сообщили, что в течение суток 6 октября, еще один военнослужащий получил ранения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября в результате обстрела на Донбассе погиб 33-летний старший солдат Олег Ременный.