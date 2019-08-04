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Третья бойня за 24 часа: в США произошел очередной массовый расстрел

воскресенье, 04 августа 2019, 18:26
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В воскресенье, 4 августа, в Чикаго (США) неизвестный открыл огонь по группе людей из окна автомобиля.

Об этом сообщает "NBC Chicago".

Как отмечается, ранения получили семь человек. 21-летний мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии, еще четверо человек также были госпитализированы с различными ранениями. Еще двое молодых мужчин пришли в больницу с огнестрельными ранениями самостоятельно.

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени, в Дуглас парке. Огонь открыли по группе молодых людей, которые стояли в парке. Стрельба велась из черного автомобиля Camaro, отмечают в полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в США в один день, 3 августа, произошла стрельба в двух городах: в городе Эль-Пасо (штат Техас), где было убито более двух десятков человек, и в Дейтоне (штат Огайо) – убито 9 человек. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США.

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