Выжившие в катастрофе Ан-12 под Львовом раскрыли новые детали трагедии: видео

Появились новые подробности авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом, в результате которой погибли пять человек.

Как рассказал представитель авиакомпании, с приборами у самолета не было никаких проблем, а в аэропорту Львова разрешили посадку, говорится в сюжете ТСН.

"Абсолютно нормальный полет. Затем - шелест деревьев, бах, и мы больше ничего не помним", - передал он слова выживших.

Тем временем в полиции обещают раскрыть новые подробности катастрофы 7 октября. Черный ящик уже изъяли, эксперты расшифровывают данные.

Как известно, на месте аварии работали не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители компании, которой принадлежит данный самолет.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появилась видеозапись с места катастрофы самолета Ан-12 во Львовской области.