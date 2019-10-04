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Появилось видео с места крушения самолета под Львовом

пятница, 04 октября 2019, 11:20
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В интернете появилась видеозапись с места катастрофы самолета Ан-12 во Львовской области.

Об этом сообщает депутат Игорь Зинкевич.

Как видно на обнародованных кадрах, во время аварийной посадки самолет получил серьезные повреждения. На земле заметны детали летательного аппарата.

Напомним, самолет принадлежит авиакомпании "Украина Аэроальянс" и выполнял чартерный грузовой рейс #UKL4050. Воздушное судно летело из итальянского города Виго в Стамбул (Турция). Самолет должен был приземлится во Львове для дозаправки, но сразу же перед планируемой посадкой, в 06:45, он исчез с радаров.

Как сообщал "Апостроф", в результате крушения самолета Ан-12 под Львовом погибли четыре человека.

В ведомстве рассказали, что к операции по ликвидации аварии привлечены 41 человек личного состава и семь единиц техники.

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