Катастрофа Ан-12 под Львовом: названы основные версии трагедии

Следствие рассматривает четыре версии трагедии с участием Ан-12 под Львовом, в пятницу, 4 октября, в результате чего погибли пять членов экипажа, еще трое получили тяжелые травмы.

Об этом сообщил во время брифинга в понедельник, 7 октября, заместитель начальника следственного управления ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области Андрей Кумечко.

В частности, на данный момент рассматриваются следующие версии: ошибка пилота, погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка командно-диспетчерского пункта.

Правоохранители отказались от версии о перегруженности самолета и от версии о нехватке топлива в топливном баке, которая озвучивалась первоначально.

Про все подробности катастрофы, читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии.