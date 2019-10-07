Унесли "добычу" на миллионы: в Киеве поймали наглых воров, фото

В Киеве сотрудники правоохранительных органов поймали дерзких воров, которые похитили мультимедийное оборудование на сумму более 4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Злоумышленники проникли на территорию предприятия на улице Туполева в Шевченковском районе столицы и вынесли оттуда экраны, проекторы и пультовые видеосерверы.

По словам начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игоря Леуса, сотрудники уголовного розыска осмотрели территорию и сразу начали поиск лиц, причастных к преступлению. Вскоре удалось установить, что злоумышленников было четверо.

Отмечается, что двух воров уже задержали, они жители города Обухов Киевской области, 1978 и 1981 года рождения, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу с проникновением в жилище. Еще двух подозреваемых разыскивают.

Начато уголовное производство по части 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом, в Василькове, задержали банду воров, которые попытались ограбить квартиру в тот момент, когда хозяева находились на отдыхе.