Под Киевом поймали банду квартирных воров: опубликованы фото

Под Киевом, в Василькове, задержали банду грабителей, которые попытались ограбить квартиру в тот момент, когда хозяева находились на отдыхе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Женщина, которая стала свидетелем того, что в окно многоэтажки лезут неизвестные мужчины, позвонила в полицию. Пока владельцы квартиры были на море, этим решили воспользоваться воры. Они проникли через окно в дом на втором этаже", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители оперативно выехали на адрес, блокировав преступникам выход и задержали их. А те времени не теряли и уже собирали украденные вещи.

"Злоумышленниками оказались двое мужчин 23-х и 20 лет. Известно, что один из них был условно осужден за совершение кражи", - добавляют в полиции.

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Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекватные грабители устроили драку с полицией.

Также под Киевом поймали опасную банду грабителей-иностранцев.