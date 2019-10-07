В Киеве под посольством РФ устроили суд над Путиным: фото

7 октября "в честь" 67-летия президента России Владимира Путина около десятка человек собрались у посольства России в Киеве на акцию-перформанс "Суд над Путиным".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Один из участников акции одел тюремную робу и маску с чертами российского лидера, а также повесил на шею табличку с надписью: "военный преступник".

Кроме того, еще один участник акции был одет в черную мантию судьи и зачитывал импровизированном "российскому президенту" обвинения за "преступления в Украине, Грузии, Чечни" и другие незаконные действия.

Стоит отметить, что на акцию, среди прочих, пришли бывшие политзаключенные Артур Панов и Владимир Балух.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей сети насмешило видео с Путиным в лесу в его день рождения.