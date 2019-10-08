Назад в 90-е: в России "авторитеты" устроили массовую драку со стрельбой и поджогами, видео

7 октября в России в Новосибирске произошла массовая драка со стрельбой.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

"200 братков приехали на стрелку в Новосибирске и устроили массовую драку со стрельбой и сожжёнными тачками. Добро пожаловать обратно в 90-е", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на Хилокском рынке местные коммерсанты таким образом делили сферы влияния. Оба привели криминальных "авторитетов" и началась драка и стрельба.

В результате происшествия, сожгли две машины и около 50 задержанных. Ранены пять человек.

Как сообщает "Апостроф", в сети было опубликовано видео операции спецназа полиции в поселке под Киевом, в ходе которой в перестрелке был убит криминальный авторитет из Грузии.