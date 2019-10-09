На брифинге директора ГБР произошла серьезная перепалка: появились подробности и видео

Во время брифинга головы Государственного бюро расследований Романа Трубы, который проходил в Киеве 9 октября, в зале появилась экс-народный депутат Украины Татьяна Черновол.

При журналистах она заявила, что у нее при себе есть заявления о совершении преступлений самим чиновником.

Кроме того, бывший народный избранник сказала, что у нее есть информация и о преступлениях со стороны Андрея Портнова и Андрея Богдана.

Во время общения с Трубой, которое проходило на повышенных тонах, Черновол просила чиновника "посмотреть ей в глаза". Сам Труба комментировать ситуацию не стал.

Напомним, что в субботу, 21 сентября, в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы обнаружили аппаратуру для прослушивания.