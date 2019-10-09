Расследование катастрофы MH17: в Украине дали важный ответ на громкое решение Нидерландов

В Украине жестко отреагировали на решение Нидерландов провести дополнительное расследование, касающееся выяснения причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Соответствующее объяснение, почему же Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом опубликовано в Twitter-аккаунте "ІнфоВійська України".

Так, по размещенной информации, Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году, ссылаясь на отчет, опубликованный в 2015 году, который основан на нормах ICAO, которые не требовали закрытия неба, "а постоянно поднимая минимальную высоту полетов, Украина с запасом соблюдала эти нормы".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на возвращение бывшего начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха на Донбасс, обвиняемого по делу о Boeing MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году. Но Украина обменяла на его у России на Олега Сенцова, Павла Гриба, и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.