В Запорожье маршрутка с людьми попала в страшное ДТП: фото и видео с места трагедии

В среду, 9 октября, в Запорожье, где в конце августа произошло серьезное ДТП с маршруткой, снова пассажирский автобус попал в аварию с грузовиком, в результате чего один человек погиб, еще несколько человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Известно, что за рулем маршрутного такси Mersedes Sprinter находился 36-летний водитель, а за рулем грузовика MAN – 56-летний.

По данным полиции, точное количество пострадавших сейчас устанавливается.

В тоже время, по сообщению местного издания "Актуально", в аварии, помимо одной погибшей пассажирки автобуса, пострадали еще восемь человек, которые попали в больницу, в том числе среди них двое несовершеннолетних.

Как сообщал "Апостроф", ранее 21 сентября, под Одессой произошла смертельная авария с маршруткой и грузовиком, в результате чего погибли девять человек, еще двое пострадали.