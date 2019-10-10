Было всего 22 года: появились фото и детали биографии погибшего на Донбассе бойца ВСУ

Погибшему на Донбассе, в четверг, 10 октября, старшему матросу Юрию Волку было всего лишь 22 года.

Об этом сообщил в соцсети председатель Новоодесского райсовета Александр Гриценко, откуда погибший родом.

Известно, что военнослужащий родился 10 сентября 1997 года в многодетной семье, где было восемь детей.

В 2014 году он окончил школу. 27 октября 2017 года его призвали в армию. После срочной службы Волк подписал контракт с ВСУ.

В 2018 году Юрий был ранен, но после лечения он вернулся на фронт.

Военный погиб, получив ранение в шею от пули снайпера боевиков. Оно оказалось смертельным.

Как сообщал "Апостроф", 6 октября на Донбассе во время обстрела погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Дейкун.