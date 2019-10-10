В Киеве "скорая" попала в серьезное ДТП с переворотом: фото

В четверг, 10 октября, в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошла авария с автомобилем скорой помощи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Facebook сообщества "Киев оперативный".

Отмечается, что участниками аварии стала машина "скорой" и легковой автомобиль Ford.

Согласно предварительной версии, "скорая" со включенным световым сигналом на высокой скорости проехала на красный свет светофора. В этом время на переходе навстречу ей двигался Ford. Предполагается, что водитель легкового авто не увидел светового сигнала "скорой" и не успел среагировать, что привело к аварии.

На опубликованных в сети снимках с места аварии видно, что "скорая" от удара перевернулась на бок. Также можно заметить, что несколько человек с места аварии готовят к госпитализации.

На месте работает патруль полиции, также была еще одна "скорая", чтобы исследовать участников ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали видео сразу двух аварий, которые произошли в один день на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области, который из-за большого количества ДТП уже называют "проклятым".