В России произошло серьезное ЧП с военным самолетом: опубликованы фото и видео

В российском Екатеринбурге 10 октября аварийную посадку совершил военный самолет Ан-12.

Как сообщают российские СМИ, борт летел из Челябинска и около 11:20 заходил на посадку.

По непонятным причинам, у самолета не выпустились шасси. При аварийной посадке самолет сильных повреждений не получил. После жесткого приземления борт остановился на взлетно-посадочной полосе.

По уточненным данным, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

По причине чрезвычайного происшествия работа аэропорта полностью приостановлена.

Напомним, что 4 октября в Украине потерпел крушение Ан-12. В результате аварии погибли пять человек. Про все подробности ЧП читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии.