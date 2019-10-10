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Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ

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Может вырасти до 40 процентов: СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов дал прогноз по экономике Украины
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Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото
09:59
Как и за что украинцы выживают на пенсии: появились интересные данные
09:26
Гривна укрепляется: озвучен свежий курс валют от НБУ

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17:45
Эксперт рассказал о последствиях принятия поправки "Слуги народа" о наценках на табак
16:09
Часть украинцев может остаться без пенсий: кто попадает в зону риска
14:13
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12:40
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09:31
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В России произошло серьезное ЧП с военным самолетом: опубликованы фото и видео

четверг, 10 октября 2019, 11:26
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В российском Екатеринбурге 10 октября аварийную посадку совершил военный самолет Ан-12.

Как сообщают российские СМИ, борт летел из Челябинска и около 11:20 заходил на посадку.

По непонятным причинам, у самолета не выпустились шасси. При аварийной посадке самолет сильных повреждений не получил. После жесткого приземления борт остановился на взлетно-посадочной полосе.

По уточненным данным, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

По причине чрезвычайного происшествия работа аэропорта полностью приостановлена.

Напомним, что 4 октября в Украине потерпел крушение Ан-12. В результате аварии погибли пять человек. Про все подробности ЧП читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Ан-12 под Львовом: фото, видео и все подробности трагедии.

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