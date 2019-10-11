Громкое убийство 9-летней девочки в России: появились фото и признание изверга

В Саратове, РФ по подозрению в убийстве 9-летней девочки Елизаветы Киселевой был задержан местный житель Михаил Туватин, он дал признательные показания.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские новостные каналы в Telegram.

Ранее Туватин привлекался к уголовной ответственности, его смогли задержать при обработке лиц с судимостями по похожим делам в районе совершения убийства.

Журналистам удалось получить доступ к профилям задержанного в соцсетях. По полученной информации, Туватин серьезно увлекался тематикой детской порнографии – он был подписан на сообщества "14-летние" и "Не стесняйся, 14+". В данный момент открытый профиль задержанного "штурмуют" гневными комментариями.

Туватин рассказал, что несколько месяцев назад незаконно завладел заброшенным гаражом. Лиза Киселева по случайности в день своего исчезновения проходила рядом со строением и поинтересовалась у Туватина, его ли это собственность. Он испугался, что родители девочки могут быть настоящими владельцами гаража и в панике затащил ее внутрь, после чего убил.

Следователи местного отделения СК занимаются проверкой изложенных показаний.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе возле недостроенного корпуса больницы обнаружили мертвой 14-летнюю школьницу, которую разыскивали в течение нескольких дней.