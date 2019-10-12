Лежали прямо на пляже: опубликованы фото смертельных находок на украинском курорте на Азове

В городе Геническ, Херсонской области, прямо на берегу Азовского моря на пляже обнаружили большое количество боеприпасов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "ДП".

Журналистам рассказали в областном отделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что группа пиротехников обнаружила на пляже взрывоопасные боеприпасы в количестве: АС-45 мм — 91 ед. и АС-75 мм — 1 ед.

Боеприпасы были ликвидированы сотрудниками службы. Отмечается также, что во время отдыха на небезопасном пляже никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети было опубликовано видео с шестью пострадавшими после взрыва в Днепропетровской области детьми. Они нашли на свалке снаряд для гранатомета, который сдетонировал.